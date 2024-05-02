Каждый второй расчет в Украине через ПРРО: "кассы в смартфоне" вдвое популярнее традиционных

На сегодня в Украине зарегистрировано более 877 тысяч ПРРО, что составляет почти 70% от всех приборов финансового учета в стране. В то же время, популярность традиционных кассовых аппаратов продолжает снижаться, пишет УНН со ссылкой на данные мониторингового сервиса Опендатабот.

Детали

Сейчас в стране, как указано, зарегистрировано 877,6 тысяч ПРРО, или почти 70% всех приборов для финансового учета. Это, как отмечается, указывает на уменьшение популярности традиционных касс. В частности, количество ПРРО выросло в 1,6 раза за год и достигло почти 605 тысяч. За последние несколько лет, с момента введения онлайн-касс в 2020 году, их количество увеличилось в 8,5 раз, в частности со времени перед началом полномасштабного вторжения в 2021 году.

Традиционные РРО, по сообщению, теряют свою популярность в Украине с марта 2022 года, уменьшившись на 15% за два года - с 323,1 тысяч до 273,1 тысяч. Сейчас количество ПРРО в 2,2 раза превышает количество РРО. Для сравнения, в апреле 2021 года РРО были в 4,2 раза более распространенными, чем онлайн-кассы, и тогда только каждый сотый чек выписывался через ПРРО, а в 2024 году - каждый второй. Средняя сумма чеков по ПРРО также значительно выросла - в 11 раз за три года, с 9 млрд грн в 2021 году до 103 млрд грн сейчас.

В 2024 году среднемесячная сумма, обработанная через ПРРО, составляет 238,4 млрд грн, из которых 43% приходится на онлайн-кассы. По сравнению, в 2021 году средняя месячная сумма чеков составляла 142,8 млрд грн, при этом только 6% из этой суммы обслуживалось с помощью ПРРО.

"Бизнес предпочитает ПРРО за удобство, простую установку и более низкую цену по сравнению с железными фискальниками. То, что Минфин планирует ограничить работу ПРРО, - запретить офлайн режим, вернуть бумажные книги учета и подклеивание чеков - в сегодняшней ситуации выглядит просто выстрелом себе в ногу. Вместо того, чтобы оставить Украину в клубе с высокой диджитализацией, нас пытаются тянуть в бюрократическое прошлое, где вести бизнес дорого и сложно", - заявил CEO и соучредитель украинской компании по автоматизации заведений Poster Родион Ерошек.

Напомним

С октября прошлого года физических лиц-предпринимателей, которые не используют регистраторы расчетных операций (кассовые аппараты), снова будут штрафовать - вступают в силу изменения в законодательство.