Космічний зонд Lucy відправився до троянських астероїдів Юпітера

Цитата:

"Космічний корабель Lucy стартував в небо в 5:34 ранку за східним часом, щоб почати свою подорож до незвіданих троянських астероїдів. Вивчаючи ці космічні скам'янілості, ми сподіваємося відкрити секрети раннього періоду Сонячної системи", - йдеться у повідомленні космічного центру NASA імені Джона Кеннеді.

"Космічний корабель Lucy успішно розгорнув свої сонячні батареї, і тепер його епічну подорож до троянських астероїдів Юпітера офіційно розпочато", - йдеться в повідомленні підрозділу агентства з планетології NASA Solar System.

Деталі

Місія Lucy коштувала NASA близько 981 мільйона доларів. Озброївшись набором фотоапаратів і наукових інструментів, Lucy спробує розгадати одну із загадок Сонячної системи: як утворилися планети-гіганти.

Lucy налаштована на дослідження двох різних груп астероїдів, кожна з яких рухається тим самим шляхом, що і Юпітер, по обидва боки масивної планети. Ці планетарні тіла, відомі як троянці, мають розмір від декількох кілометрів до сотень кілометрів в діаметрі.

Вчені хочуть вивчати троянців, тому що вони вважаються космічними скам'янілостями, подібними до капсул часу, що утворились в результаті утворення Сонячної системи, і можуть бути з тих же матеріалів, що і деякі зовнішні планети.

Таким чином, уламки можуть багато розповісти про те, як формувалися планети.

Lucy зможе аналізувати склад кожного астероїда і інші геофізичні властивості, які можуть допомогти вченим розкрити секрети планетарної еволюції.

