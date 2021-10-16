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Космічний зонд Lucy відправився до троянських астероїдів Юпітера

Космічний зонд Lucy відправився до троянських астероїдів Юпітера

Київ • УНН

 • 22674 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сьогодні, 16 жовтня, о 12:34 за київським часом з мису Канаверал у США на ракеті Atlas V стартувала місія NASA - Lucy - для вивчення троянських астероїдів Юпітера. Про це інформує УНН з посиланням на NASA в Twitter.

Цитата:

"Космічний корабель Lucy стартував в небо в 5:34 ранку за східним часом, щоб почати свою подорож до незвіданих троянських астероїдів. Вивчаючи ці космічні скам'янілості, ми сподіваємося відкрити секрети раннього періоду Сонячної системи", - йдеться у повідомленні космічного центру NASA імені Джона Кеннеді. 

"Космічний корабель Lucy успішно розгорнув свої сонячні батареї, і тепер його епічну подорож до троянських астероїдів Юпітера офіційно розпочато", - йдеться в повідомленні підрозділу агентства з планетології NASA Solar System.

Деталі

Місія Lucy коштувала NASA близько 981 мільйона доларів. Озброївшись набором фотоапаратів і наукових інструментів, Lucy спробує розгадати одну із загадок Сонячної системи: як утворилися планети-гіганти.

Lucy налаштована на дослідження двох різних груп астероїдів, кожна з яких рухається тим самим шляхом, що і Юпітер, по обидва боки масивної планети. Ці планетарні тіла, відомі як троянці, мають розмір від декількох кілометрів до сотень кілометрів в діаметрі.

Вчені хочуть вивчати троянців, тому що вони вважаються космічними скам'янілостями, подібними до капсул часу, що утворились в результаті утворення Сонячної системи, і можуть бути з тих же матеріалів, що і деякі зовнішні планети.

Таким чином, уламки можуть багато розповісти про те, як формувалися планети.

Lucy зможе аналізувати склад кожного астероїда і інші геофізичні властивості, які можуть допомогти вченим розкрити секрети планетарної еволюції.

Applause is heard in the @ULALaunch control room as the #LucyMission spacecraft successfully separates. Up next: deployment of the two 24-foot (7-meter) solar arrays. pic.twitter.com/o26YqHpQ9G

— NASA (@NASA) October 16, 2021

A beautiful morning for an even more beautiful launch! #LucyMission lifted off this morning at 5:34 a.m. and we are getting closer and closer to acquisition of signal! Thanks for the ride @ULALaunch pic.twitter.com/M5XpJs01z8

— NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) October 16, 2021

The Lucy spacecraft launched into the sky (with a diamond) at 5:34am ET to begin its journey to the unexplored Trojan asteroids! By studying these planetary fossils, we hope to discover secrets of the early solar system: https://t.co/xb3hu5q83w pic.twitter.com/5qTISZaqPZ

— NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 16, 2021

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway.

Fair winds and following seas, Lucy.https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56

— NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 16, 2021

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