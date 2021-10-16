Водій маршрутки у Запоріжжі облаяв пільговика та відмовився везти далі інших пасажирів: на нього наклали штраф
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Запоріжжі водій маршрутки накинувся на пасажира-пільговика, а згодом висадив всіх інших пасажирів, які були у салоні, на найближчій зупинці і поїхав далі. Про це повідомили в поліції Запорізької області, пише УНН.
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Вказано, що 14 жовтня під час моніторингу мережі поліція виявила відео конфліктної ситуації між водієм-перевізником та пасажиром пільгової категорії щодо оплати проїзду. Водій маршрутки нецензурно висловлювався на адресу пасажира та відмовлявся їхати за маршрутом.
Правоохоронці встановили рейсовий маршрут, на якому сталася ця подія та фірму-перевізника. Була встановлена особа і місцезнаходження водія-порушника, місцевого жителя 1971 року народження. Керманич зізнався співробітникам поліції, що конфліктна ситуація мала місце 13 жовтня.
Також встановлені свідки та очевидці події, які підтвердили факт словесних образ водієм маршрутного таксі в бік пасажирів-пільговиків та повідомили, що водій висадив всіх пасажирів на найближчий зупинці і поїхав далі за власним маршрутом.
На підставі відеозапису та зібраної інформації, стосовно водія винесено постанову про порушення правил щодо карантину людей за ч.2 ст.44-3 Кодексу України про адміністративні правопорушення та накладено стягнення у вигляд штрафу.
"Триває досудове розслідування, відкрите за фактом хуліганства", - вказали також у поліції.
Санкція за статтею передбачає штраф від однієї тисячі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом на строк до шести місяців, або обмеженням волі на строк до п'яти років.
Також зазначається, що співробітниками Укртрансбезпеки стосовно підприємства-перевізника складено акт щодо порушення правил перевезення пасажирів, який в подальшому буде розглянуто на комісії.
Нагадаємо
У Києві водій маршрутки відмовив малолітнім дітям у пільговому проїзді. Після з'ясування обставин конфлікту його звільнили з роботи.