Водитель маршрутки в Запорожье обругал льготника и отказался везти дальше других пассажиров: на него наложили штраф
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Запорожье водитель маршрутки набросился на пассажира-льготника, а затем высадил всех других пассажиров, которые были в салоне, на ближайшей остановке и поехал дальше. Об этом сообщили в полиции Запорожской области, пишет УНН.
Детали
Указано, что 14 октября в ходе мониторинга сети полиция обнаружила видео конфликтной ситуации между водителем перевозчиком и пассажиром льготной категории относительно оплаты проезда. Водитель маршрутки нецензурно выражался в адрес пассажира и отказывался ехать по маршруту.
Правоохранители установили рейсовый маршрут, на котором произошло это событие и фирму-перевозчика. Была установлена личность и местонахождение водителя-нарушителя, местного жителя 1971 года рождения. Водитель признался сотрудникам полиции, что конфликтная ситуация имела место 13 октября.
Также установлены свидетели и очевидцы происшествия, которые подтвердили факт словесных оскорблений водителем маршрутного такси в сторону пассажиров-льготников и сообщили, что водитель высадил всех пассажиров на ближайший остановке и поехал дальше по своему маршруту.
На основании видеозаписи и собранной информации, в отношении водителя вынесено постановление о нарушении правил карантина людей по ч.2 ст.44-3 Кодекса Украины об административных правонарушениях и наложено взыскание в виде штрафа.
"Продолжается досудебное расследование, открытое по факту хулиганства", - указали также в полиции.
Санкция по статье предусматривает штраф от одной тысячи до двух тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан или арестом на срок до шести месяцев, или ограничением свободы на срок до пяти лет.
Также отмечается, что сотрудниками Укртрансбезопасности относительно предприятия-перевозчика составлен акт о нарушении правил перевозки пассажиров, который в дальнейшем будет рассмотрен на комиссии.
Напомним
В Киеве водитель маршрутки отказал малолетним детям в льготном проезде. После выяснения обстоятельств конфликта его уволили с работы.