Водитель маршрутки в Запорожье обругал льготника и отказался везти дальше других пассажиров: на него наложили штраф

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Запорожье водитель маршрутки набросился на пассажира-льготника, а затем высадил всех других пассажиров, которые были в салоне, на ближайшей остановке и поехал дальше. Об этом сообщили в полиции Запорожской области, пишет УНН.