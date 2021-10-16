У Києві за добу ще 525 хворих на коронавірус, 20 людей померли

Цитата:

“525 підтверджених випадків захворювання на коронавірус за добу в столиці. 20 людей померли. Всього, за період пандемії, в Києві 5646 летальних випадків від вірусу. А підтверджених випадків захворювання на сьогодні — 243 779”, — повідомив Кличко.

Деталі

Повідомляється, що захворіли: 296 жінок віком від 18 до 88 років, 201 чоловік віком від 18 до 93 років. А також 13 дівчаток від 2 місяців до 16 років і 15 хлопчиків від одного до 15 років.

До лікарень столиці госпіталізували ще 73 хворих на коронавірус та 362 особи з підозрою на COVID-19 та пневмоніями.

Одужали минулої доби 323 людини. Загалом коронавірус подолали 224 243 жителів столиці.

Найбільше випадків захворювання напередодні виявили в Святошинському районі — 159, у Подільському — 87, та в Оболонському районі — 71 випадок.

Доповнення

В Україні зафіксовано вже 2,623 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 15 жовтня, — 12,9 тисяч, менше, ніж попередньої доби. Госпіталізовано за добу при цьому 2,8 тисячі осіб, що значно менше показника днем раніше.