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В Киеве за сутки еще 525 больных коронавирусом, 20 человек умерли

В Киеве за сутки еще 525 больных коронавирусом, 20 человек умерли

Киев  •  УНН

 • 19684 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 525 больных коронавирусом. 20 человек умерли. Об этом мэр Киева Виталий Кличко написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

"525 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. 20 человек умерли. Всего за период пандемии в Киеве 5646 летальных случаев от вируса. А подтвержденных случаев заболевания на сегодня - 243 779", - сообщил Кличко.

Детали

Сообщается, что заболели: 296 женщин в возрасте от 18 до 88 лет, 201 мужчина в возрасте от 18 до 93 лет. А также 13 девочек от 2 месяцев до 16 лет и 15 мальчиков от одного до 15 лет.

В больницы столицы госпитализировали еще 73 больных коронавирусом и 362 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 323 человека. В общем коронавирус преодолели 224 243 жителей столицы.

Больше всего случаев заболевания накануне обнаружили в Святошинском районе - 159, в Подольском - 87 и в Оболонском районе - 71 случай.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,623 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 октября, - 12 900, меньше, чем в предыдущие сутки. Госпитализировано за сутки при этом 2,8 тысячи человек, что значительно меньше показателя днем ранее.

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