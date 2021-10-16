В Україні вже 2,62 млн випадків COVID-19, за добу - 12 983

Цитата

"За добу 15 жовтня 2021 року в Україні зафіксовано 12 983 нові підтверджені випадки коронавірусної хвороби COVID-19 (з них дітей – 1 105, медпрацівників – 204)", - йдеться у повідомленні.

Деталі

Також за минулу добу:

◾️ госпіталізовано – 2 859 осіб;

◾️ летальних випадків – 277;

◾️ одужало – 5 874 особи.

За весь час пандемії в Україні:

◾️ захворіло – 2 623 882 особи;

◾️ одужало – 2 322 456 осіб;

◾️ летальних випадків – 60 414;

◾️ проведено ПЛР-тестувань – 13 524 231.

Доповнення

Карантин для протидії поширенню нового типу коронавірусу в Україні запровадили з 12 березня 2020 року. Потім його неодноразово продовжували і влітку перевили у форму адаптивного карантину.

У межах адаптивного карантину регіони позначаються кольорами — зеленим, жовтим, помаранчевим або червоним рівнем небезпеки поширення COVID-19, залежно від епідемічної ситуації. Зважаючи на “колір” регіону різняться й обмежувальні заходи. Так, зелений рівень передбачає мінімальні обмеження. Жовтий рівень — за замовчуванням діяв на території всієї країни з моменту введення адаптивного карантину. Помаранчевий рівень — встановлюється після жовтого і свідчить про ускладнення епідемічної ситуації. Червоний рівень — передбачає більш жорсткі обмеження, як це було під час січневого “локдауну”.

13 вересня уряд встановив нові карантинні правила. Вони набули чинності за тиждень — 20 вересня. Основна особливість нових правил — на вакцинованих людей з COVID-сертифікатом пропонується не поширювати певні обмеження “жовтої” та “червоної” зон. Сертифікати є двох видів — “жовті” та “зелені”.

20 вересня уряд продовжив дію карантину до нового року. Україна перейшла у “жовту” зону карантину з 23 вересня.