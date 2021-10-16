В Украине уже 2,62 млн случаев COVID-19, за сутки - 12 983

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украине зафиксировано уже 2,623 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 15 октября, - 12,9 тысяч, что меньше, чем предыдущего дня. Госпитализировано за сутки при этом 2,8 тысячи человек, что значительно меньше показателя днем ранее. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.