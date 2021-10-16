З наступного тижня в Україні стане холодніше - синоптики
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. В Україну йде похолодання з наступного тижня - удень вже 18-19 жовтня температура впаде на 3-5 градусів. Про це УНН повідомили в Укргідрометцентрі.
Цитата:
"(17-19 жовтня - ред.) температура вночі 0-6° тепла, на півдні, 17 жовтня і на сході країни 3-10° тепла; вдень завтра 8-13°, на півдні до 16°, впродовж 18-19 жовтня зниження денної температури на 3-5°", - повідомили синоптики.
Деталі
У найближчі дві доби, 17-18 жовтня, очікується погода без опадів, лише завтра на півдні, післязавтра в західних та північних областях місцями невеликий дощ, 19 жовтня по всій Україні пройдуть невеликі дощі.
Вночі та вранці 17 жовтня в більшості західних та північних областей туман.
Додамо
На Київщині завтра без опадів. Уночі та вранці місцями туман. Температура вночі 3-6° тепла, вдень 9-12°.