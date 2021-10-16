Со следующей недели в Украине похолодает - синоптики
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Украину идет похолодание со следующей недели - днем уже 18-19 октября температура упадет на 3-5 градусов. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.
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"(17-19 октября - ред.) температура ночью 0-6° тепла, на юге, 17 октября и на востоке страны 3-10° тепла, днем завтра 8-13°, на юге до 16°, в течение 18-19 октября снижение дневной температуры на 3-5°", - сообщили синоптики.
Детали
В ближайшие двое суток, 17-18 октября, ожидается погода без осадков, лишь завтра на юге, послезавтра в западных и северных областях местами небольшой дождь, 19 октября по всей Украине пройдут небольшие дожди.
Ночью и утром 17 октября в большинстве западных и северных областей туман.
Добавим
В Киевской области завтра без осадков. Ночью и утром местами туман. Температура ночью 3-6° тепла, днем 9-12°.