На морському курорті Албанії знайшли мертвими чотирьох російських туристів

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Усі загиблі були родичами. Тіла були знайдені в п'ятницю, 15 жовтня. Серед загиблих туристів двоє чоловіків і дві жінки, їх вік: 31, 37, 40 і 58 років.

"Близько 22:20 в сауні готелю в Керрет, Кавая, були виявлені тіла чотирьох людей, вихідців з Росії. Усі вони задихнулися", - йдеться в повідомленні.

Поліцією буде проведено судово-медичну експертизу, а також оцінку теплового і технічного стану сауни. Рівень температури повітря в сауні і умови її роботи також вивчаються слідчою групою, при цьому місцеві джерела в поліції припускають, що через можливу халатність персоналу, які мали наглядати за туристами, стався цей трагічний випадок.

Серед інших можливих версій смерті - надмірне вживання алкоголю.

Російські туристи були частиною групи, яка на тиждень зупинилася в п'ятизірковому курорті в 50 км на захід від столиці Албанії Тірани.

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