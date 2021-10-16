На морском курорте Албании нашли мертвыми 4 российских туристов
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Четыре российских туриста погибли накануне вечером, отдыхая в сауне отеля в городке Керрет в западной Албании. Об этом со ссылкой на полицию сообщают Albanian Daily News и телеканал Top Channel, пишет УНН.
Детали
Все погибшие были родственниками. Тела были найдены в пятницу, 15 октября. Среди погибших туристов двое мужчин и две женщины, их возраст: 31, 37, 40 и 58 лет.
"Около 22:20 в сауне отеля в Керрет, Кавая, были обнаружены тела четырех человек, выходцев из России. Все они задохнулись", - говорится в сообщении.
Полицией будет проведена судебно-медицинская экспертиза, а также оценка теплового и технического состояния сауны. Уровень температуры воздуха в сауне и условия ее работы также изучаются следственной группой, при этом местные источники в полиции предполагают, что из-за возможной халатности персонала, который должен следить за туристами, произошел этот трагический случай.
Среди других возможных версий смерти - чрезмерное употребление алкоголя.
Российские туристы были частью группы, которая на неделю остановилась в пятизвездочном курорте в 50 км к западу от столицы Албании Тираны.
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