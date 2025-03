Космический зонд Lucy отправился к троянским астероидам Юпитера

Цитата:

"Космический корабль Lucy стартовал в небо в 5:34 утра по восточному времени, чтобы начать свое путешествие к неизведанным троянским астероидам. Изучая эти космические окаменелости, мы надеемся открыть секреты раннего периода Солнечной системы", - говорится в сообщении космического центра NASA имени Джона Кеннеди.

"Космический корабль Lucy успешно развернул свои солнечные батареи, и теперь его эпическое путешествие к троянским астероидам Юпитера официально начато", - говорится в сообщении подразделения агентства по планетологии NASA Solar System.

Детали

Миссия Lucy стоила NASA около 981 миллиона долларов. Вооружившись набором фотоаппаратов и научных инструментов, Lucy попытается разгадать одну из загадок Солнечной системы: как образовались планеты-гиганты.

Lucy настроена на исследование двух разных групп астероидов, каждая из которых движется по тому же пути, что и Юпитер, с обеих сторон массивной планеты. Эти планетарные тела, известные как троянцы, имеют размер от нескольких километров до сотен километров в диаметре.

Ученые хотят изучать троянцев, потому что они считаются космическими окаменелостями, подобными капсулам времени, образовавшихся в результате образования Солнечной системы, и могут быть из тех же материалов, что и некоторые внешние планеты.

Таким образом, обломки могут многое рассказать о том, как формировались планеты.

Lucy сможет анализировать состав каждого астероида и другие геофизические свойства, которые могут помочь ученым раскрыть секреты планетарной эволюции.

