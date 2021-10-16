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Космический зонд Lucy отправился к троянским астероидам Юпитера

Космический зонд Lucy отправился к троянским астероидам Юпитера

Киев  •  УНН

 • 22664 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Сегодня, 16 октября, в 12:34 по киевскому времени с мыса Канаверал в США на ракете Atlas V стартовала миссия NASA - Lucy - для изучения троянских астероидов Юпитера. Об этом сообщает УНН со ссылкой на NASA в Twitter.

Цитата:

"Космический корабль Lucy стартовал в небо в 5:34 утра по восточному времени, чтобы начать свое путешествие к неизведанным троянским астероидам. Изучая эти космические окаменелости, мы надеемся открыть секреты раннего периода Солнечной системы", - говорится в сообщении космического центра NASA имени Джона Кеннеди.

"Космический корабль Lucy успешно развернул свои солнечные батареи, и теперь его эпическое путешествие к троянским астероидам Юпитера официально начато", - говорится в сообщении подразделения агентства по планетологии NASA Solar System.

Детали

Миссия Lucy стоила NASA около 981 миллиона долларов. Вооружившись набором фотоаппаратов и научных инструментов, Lucy попытается разгадать одну из загадок Солнечной системы: как образовались планеты-гиганты.

Lucy настроена на исследование двух разных групп астероидов, каждая из которых движется по тому же пути, что и Юпитер, с обеих сторон массивной планеты. Эти планетарные тела, известные как троянцы, имеют размер от нескольких километров до сотен километров в диаметре.

Ученые хотят изучать троянцев, потому что они считаются космическими окаменелостями, подобными капсулам времени, образовавшихся в результате образования Солнечной системы, и могут быть из тех же материалов, что и некоторые внешние планеты.

Таким образом, обломки могут многое рассказать о том, как формировались планеты.

Lucy сможет анализировать состав каждого астероида и другие геофизические свойства, которые могут помочь ученым раскрыть секреты планетарной эволюции.

Applause is heard in the @ULALaunch control room as the #LucyMission spacecraft successfully separates. Up next: deployment of the two 24-foot (7-meter) solar arrays. pic.twitter.com/o26YqHpQ9G

- NASA (@NASA) October 16, 2021

A beautiful morning for an even more beautiful launch! #LucyMission lifted off this morning at 5:34 am and we are getting closer and closer to acquisition of signal ! Thanks for the ride @ULALaunch pic.twitter.com/M5XpJs01z8

- NASA's Launch Services Program (@NASA_LSP) October 16, 2021

The Lucy spacecraft launched into the sky (with a diamond) at 5:34 am ET to begin its journey to the unexplored Trojan asteroids! By studying these planetary fossils, we hope to discover secrets of the early solar system : https://t.co/xb3hu5q83w pic.twitter.com/5qTISZaqPZ

- NASA's Kennedy Space Center (@NASAKennedy) October 16, 2021

The #LucyMission spacecraft has successfully deployed its solar panels, and now its epic journey to Jupiter's Trojan asteroids is officially underway .

Fair winds and following seas, Lucy. https://t.co/zGhaDFUFK6 pic.twitter.com/dnxQYrfg56

- NASA Solar System (@NASASolarSystem) October 16, 2021

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