Херсонщина в очередной раз под вражеским ударом: 3 человека погибли, 11 - ранены
Киев • УНН
Вражеские войска обстреляли многочисленные населенные пункты Херсонской области, повредив 63 здания. В результате атак погибли три человека, 11 получили ранения.
Под обстрелами войск оккупантов оказались многочисленные населенные пункты Херсонщины. К сожалению, есть жертвы и пострадавшие. Об этом сообщает председатель Херсонской ОГА Александр Прокудин, передает УНН.
Детали
В частности, пострадали Антоновка, Садовое, Дарьевка, Гавриловка, Белозерка, Берислав и многие другие. Вражеские авиаудары и артиллерийские обстрелы нанесли значительные повреждения критической и социальной инфраструктуре, а также жилым кварталам. Под ударами оккупантов пострадали 34 многоэтажки и 29 частных домов. Кроме того, были повреждены газопроводы, гаражи, складские помещения и частные автомобили.
Из-за этих нападений погибли три человека, еще 11 получили ранения различной степени тяжести. Один из трагических случаев произошел сегодня утром в селе Томина Балка, где от вражеского удара погиб 69-летний мужчина. Его травмы оказались несовместимыми с жизнью.
россияне устроили в Херсоне настоящий ад - Прокудин20 дек. 2024, 16:19 • 31909 просмотров