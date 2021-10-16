Через п’ять років переховування: затримали банду нападників на банки та інкасаторські автомобілі

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Київ • УНН

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КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У Службі безпеки України повідомили, що правоохоронці під час спецоперації затримали трьох осіб, які в 2016 році здійснили серію нападів на філіали банківських установ та інкасаторські автомобілі в Запоріжжі, пише УНН.

Деталі

Повідомляється, що за цей час вони переховувалися від слідства та здійснювали тяжкі злочини майнового характеру. Зокрема, заволодіння транспортними засобами та іншим майном. Переховувалися зловмисники на базі у Донецькій області. Цей об’єкт має особливу систему захисту та цілодобове відеоспостереження, додали у СБУ.

Щоб забезпечити пересування зловмисників поза межами бази, як вказано, вони використовували документи загиблих бійців та військовослужбовців, які звільнилися зі служби.

Це злочинне угруповання, зазначили у спецслужбі, постійно мало при собі бойову вогнепальну зброю, ручні гранати та в будь-який момент було готове вчинити збройний опір правоохоронцям.

Загалом злочинне угруповання складалося з семи осіб. Двоє із них загинули від отриманих поранень ще у 2016 році, коли чинили збройний опір правоохоронцям, а ще двоє — були затримані раніше та перебувають під запобіжним заходом.

“В ході силової спецоперації СБУ зловмисників затримали. Наразі щодо них обирається міра запобіжного заходу та проводяться дії, щоб притягнути до відповідальності усіх осіб, причетних до їх протиправної діяльності”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

СБУ у 2016 році повідомляла, що правоохоронці викрили на Запоріжжі організоване злочинне угруповання, члени якого здійснювали розбійні напади на банківські відділення та інкасаторські машини, прикриваючись приналежністю до одного з добровольчих батальйонів. Тоді було відкрито кримінальне провадження за фактом нападу на інкасаторів, кваліфіковане за статтею 258 КК України - "бандитизм".

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