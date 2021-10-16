Через пять лет в бегах: задержали банду налетчиков на банки и инкассаторские автомобили
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. В Службе безопасности Украины сообщили, что правоохранители в ходе спецоперации задержали трех человек, которые в 2016 году осуществили серию нападений на филиалы банковских учреждений и инкассаторские автомобили в Запорожье, пишет УНН.
Детали
Сообщается, что за это время они скрывались от следствия и осуществляли тяжкие преступления имущественного характера. В частности, завладение транспортными средствами и другим имуществом. Скрывались злоумышленники на базе в Донецкой области. Этот объект имеет особую систему защиты и круглосуточное видеонаблюдение, добавили в СБУ.
Чтобы обеспечить передвижение злоумышленников за пределами базы, как указано, они использовали документы погибших бойцов и военнослужащих, уволившихся со службы.
Это преступная группировка, отметили в спецслужбе, постоянно имела при себе боевое огнестрельное оружие, ручные гранаты и в любой момент была готова оказать вооруженное сопротивление правоохранителям.
В общем преступная группировка состояла из семи человек. Двое из них погибли от полученных ранений еще в 2016 году, когда оказывали вооруженное сопротивление правоохранителям, а еще двое - были задержаны ранее и находятся под мерой пресечения.
"В ходе силовой спецоперации СБУ злоумышленников задержали. Сейчас в отношении них избирается мера пресечения и проводятся действия, чтобы привлечь к ответственности всех лиц, причастных к их противоправной деятельности", - говорится в сообщении.
Дополнение
СБУ в 2016 году сообщала, что правоохранители разоблачили в Запорожье организованную преступную группировку, члены которой осуществляли разбойные нападения на банковские отделения и инкассаторские машины, прикрываясь принадлежностью к одному из добровольческих батальонов. Тогда было открыто уголовное производство по факту нападения на инкассаторов, квалифицированное по статье 258 УК Украины - "бандитизм".