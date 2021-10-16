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ДТП з вантажівкою на переході у Києві: постраждав відомий сценарист, другий пішохід помер

Київ • УНН

 • 18486 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. У ДТП, яка сталася в Оболонському районі у Києві, постраждав сценарист одного з телеканалів Олександр Зінченко. Ще один постраждалий помер у лікарні. Про це Зінченко написав на своїй сторінці у Facebook, повідомляє УНН.

Цитата:

"Вчора нас... на тротуарі збив п'яний на вантажівці. Щойно мені повідомили, що Саши не стало. У мене навпаки - другий день народження. Я відбувся розсіченням та легким струсом мозку", - написав Олександр Зінченко 16 жовтня.

Додамо

До слова, Олександр Зінченко - відомий сценарист та історик. Він, зокрема, автор сценарію до документального фільму "Колапс: як українці зруйнували імперію зла".

Що було раніше

У Києві, в Оболонському районі, 15 жовтня нетверезий водій вантажівки скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили проїжджу частину на нерегульованому пішохідному переході, у результаті чого останні опинилися в лікарні.

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