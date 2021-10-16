У Києві нетверезий водій вантажівки MAN на переході наїхав на двох пішоходів

Деталі

Відомо, що напередодні до поліції Києва надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, з потерпілими, на проспекті Степана Бандери.

Зазначається, що водій вантажівки MAN, 1974 року народження, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, скоїв наїзд на двох пішоходів, які переходили дорогу на нерегульованому пішохідному переході та втік з місця події. Патрульні поліцейські зупинили порушника на Столичному шосе. Слідчі затримали його.

Прилад "Драгер" показав 2,68 проміле вмісту алкоголю у водія.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286-1 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння) ККУ. Санкція статті передбачає позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

"За погодженням з процесуальними керівниками слідчі готують водію повідомлення про підозру та клопотання до суду про обрання запобіжного заходу”, — йдеться в повідомленні.

Доповнення

Раніше патрульна поліція оприлюднила статистику, згідно з якою у січні-вересні в Україні сталося 137 286 ДТП, що на 15,5% більше, ніж за аналогічний період торік. З них 18 032 ДТП — з травмованими (-5,7%), у яких загинуло 2225 людей (-10,4%) та 22 200 людей отримали травми (-6,3%).