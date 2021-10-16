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В Киеве нетрезвый водитель грузовика MAN на переходе наехал на двух пешеходов

В Киеве нетрезвый водитель грузовика MAN на переходе наехал на двух пешеходов

Киев  •  УНН

 • 19910 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В Киеве, в Оболонском районе, нетрезвый водитель грузовика совершил наезд на двух пешеходов, переходивших проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего последние оказались в больнице. Об этом сообщили в полиции Киева, пишет УНН.

Детали

Известно, что накануне в полицию Киева поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии с пострадавшими на проспекте Степана Бандеры.

Отмечается, что водитель грузовика MAN, 1974 года рождения, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе, и скрылся с места происшествия. Патрульные полицейские остановили нарушителя на Столичном шоссе. Следователи задержали его.

Прибор "Драгер" показал 2,68 промилле содержания алкоголя в организме водителя.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286-1 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, которые управляют транспортными средствами в состоянии опьянения) УК Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

"По согласованию с процессуальными руководителями следователи готовят водителю сообщение о подозрении и ходатайство в суд об избрании меры пресечения", - говорится в сообщении.

Дополнение

Ранее патрульная полиция обнародовала статистику, согласно которой в январе-сентябре в Украине произошло 137 286 ДТП, что на 15,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из них 18 032 ДТП - с травмированными (-5,7%), в которых погибло 2225 человек (-10,4%) и 22 200 человек получили травмы (-6,3%).

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