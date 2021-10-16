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ДТП с грузовиком на переходе в Киеве: пострадал известный сценарист, второй пешеход скончался

Киев  •  УНН

 • 18480 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. В ДТП, которое произошло в Оболонском районе в Киеве, пострадал сценарист одного из телеканалов Александр Зинченко. Еще один пострадавший скончался в больнице. Об этом Зинченко написал на своей странице в Facebook, сообщает УНН.

Цитата:

"Вчера нас... на тротуаре сбил пьяный на грузовике. Только что мне сообщили, что Саши не стало. У меня наоборот - второй день рождения. Я обошелся рассечением и легким сотрясением мозга", - написал Александр Зинченко 16 октября.

Добавим

К слову, Александр Зинченко - известный сценарист и историк. Он, в частности, автор сценария к документальному фильму "Коллапс: как украинцы разрушили империю зла".

Что было ранее

В Киеве, в Оболонском районе, 15 октября нетрезвый водитель грузовика совершил наезд на двух пешеходов, которые переходили проезжую часть на нерегулируемом пешеходном переходе, в результате чего последние оказались в больнице.

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