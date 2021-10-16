У столиці невідомі обстріляли маршрутку і втекли: постраждав водій

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"Невідомі здійснили декілька пострілів в маршрутний транспортний засіб. Внаслідок події водій отримав тілесні ушкодження, лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився. Поліцейські встановлюють всі обставини інциденту та причетних осіб", - розповіли у поліції.

Деталі

Напередодні поліція отримала повідомлення, що у Дніпровському районі столиці група невідомих чоловіків стріляла в автобус.

На місці правоохоронці опитали свідків інциденту та провели огляд місця події. Попередньо поліцейські з’ясували, що зловмисники декілька разів здійснили постріли у бік маршрутного транспортного засобу та втекли. Внаслідок події водій автобусу, 1996 року народження, отримав тілесні ушкодження. Лікарі надали йому допомогу на місці, від госпіталізації потерпілий відмовився.

За цим фактом слідчі Дніпровського управління поліції розпочали кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 Кримінального кодексу України - хуліганство. Санкція статті передбачає до семи років ув’язнення.

Правоохоронці спрямували зусилля на встановлення та затримання осіб нападників.

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