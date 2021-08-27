У Києві двоє чоловіків на іномарці обстріляли автомобіль
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Дарницькому районі столиці двоє чоловіків обстріляли автомобіль "Фольксваген". Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.
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Стрілянина відбулася на вулиці Дяченка Дарницького району Києва. Двоє чоловіків на іномарці здійснили кілька пострілів у "Фольксваген" та втекли. На місці події слідчо-оперативна група зафіксувала на автівці сліди від пострілів. У салоні автомобіля та біля нього поліцейські виявили кулі та гільзи.
За допомогою відеозаписів системи спостереження оперативники встановили маршрут руху автомобіля "Шкода", яким пересувалися підозрювані. У місті Кременчук бійці спецпідрозділу "КОРД" затримали 27-річного місцевого мешканця та 45-річного жителя Дніпропетровщини. Під час слідчих дій поліцейські вилучили автоматичну зброю, яку скерували на проведення експертиз. Мотивів свого вчинку зловмисники не пояснили.
Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство скоїне із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.
Чоловікам оголошено про підозру у скоєні злочину, також перевіряють їхню причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень. На час досудового розслідування затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
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