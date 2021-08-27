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У Києві двоє чоловіків на іномарці обстріляли автомобіль

Київ • УНН

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КИЇВ. 27 серпня. УНН. У Дарницькому районі столиці двоє чоловіків обстріляли автомобіль "Фольксваген". Про це повідомила Національна поліція, інформує УНН.

Деталі

Стрілянина відбулася на вулиці Дяченка Дарницького району Києва. Двоє чоловіків на іномарці здійснили кілька пострілів у "Фольксваген" та втекли. На місці події слідчо-оперативна група зафіксувала на автівці сліди від пострілів. У салоні автомобіля та біля нього поліцейські виявили кулі та гільзи.

За допомогою відеозаписів системи спостереження оперативники встановили маршрут руху автомобіля "Шкода", яким пересувалися підозрювані. У місті Кременчук бійці спецпідрозділу "КОРД" затримали 27-річного місцевого мешканця та 45-річного жителя Дніпропетровщини. Під час слідчих дій поліцейські вилучили автоматичну зброю, яку скерували на проведення експертиз. Мотивів свого вчинку зловмисники не пояснили.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 4 ст. 296 (хуліганство скоїне із застосуванням вогнепальної зброї). Санкція статті передбачає покарання до семи років позбавлення волі.

Чоловікам оголошено про підозру у скоєні злочину, також перевіряють їхню причетність до скоєння інших кримінальних правопорушень. На час досудового розслідування затриманим обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

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