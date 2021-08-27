У Львові застрелили таксиста
Київ • УНН
КИЇВ. 27 серпня. УНН. Львівський таксист дістав вогнепальне поранення, від якого помер у лікарні. Зловмисника ще не знайшли. Про це повідомляє поліція Львівщини, інформує УНН.
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Сьогодні у Львові на вулиці Василя Стуса стріляли у 64-річного працівника служби таксі.
Як встановили правоохоронці, таксист із сильною кровотечею забіг до одного із закладів громадського харчування і повідомив, що його поранено внаслідок вистрілу. Чоловіка доправили у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.
Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до 15 років.
Наразі правоохоронці вживають усіх заходів, щоб встановити особу зловмисника та затримати його.
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