У Львові застрелили таксиста

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Сьогодні у Львові на вулиці Василя Стуса стріляли у 64-річного працівника служби таксі.

Як встановили правоохоронці, таксист із сильною кровотечею забіг до одного із закладів громадського харчування і повідомив, що його поранено внаслідок вистрілу. Чоловіка доправили у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів, щоб встановити особу зловмисника та затримати його.

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