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17 березня, 19:38 • 102718 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 130415 перегляди

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17 березня, 09:48 • 164017 перегляди

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У Львові застрелили таксиста

У Львові застрелили таксиста

Київ • УНН

 • 26684 перегляди

КИЇВ. 27 серпня. УНН. Львівський таксист дістав вогнепальне поранення, від якого помер у лікарні. Зловмисника ще не знайшли. Про це повідомляє поліція Львівщини, інформує УНН.

Деталі

Сьогодні у Львові на вулиці Василя Стуса стріляли у 64-річного працівника служби таксі.

Як встановили правоохоронці, таксист  із сильною кровотечею забіг до одного із закладів громадського харчування і повідомив, що його поранено внаслідок вистрілу. Чоловіка доправили у лікарню, проте, незважаючи на зусилля медиків, він помер.

Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 (умисне вбивство) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від семи до 15 років.

Наразі правоохоронці вживають усіх заходів, щоб встановити особу зловмисника та затримати його.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві посеред вулиці застрелили громадянина Грузії

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