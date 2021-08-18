У Києві посеред вулиці застрелили громадянина Грузії

Як стало відомо УНН, загиблий - уродженець Грузії Роберт Кіпшидзе.

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Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.

По прибуттю правоохоронці на місці події виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними.

Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.

Наразі, співробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.