У Києві посеред вулиці застрелили громадянина Грузії

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17 березня, 19:38 • 106358 перегляди

Адміністрація Трампа розглядає можливість визнання українського Криму російською територією - ЗМІ

17 березня, 18:58 • 140823 перегляди

Український дрон, що може бити на 3 тис. км, пройшов випробування - Зеленський

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17 березня, 13:49 • 166526 перегляди

У ЄС обговорюють деталі нової допомоги для України на 40 млрд євро, проробили ще певну роботу у цьому напрямку - Каллас

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17 березня, 12:39 • 163011 перегляди

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17 березня, 09:17 • 183093 перегляди

Політолог оцінив сценарії щодо можливості припинення вогню рф

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17 березня, 05:23 • 159643 перегляди

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Поліцейські Києва встановлюють обставини смерті чоловіка у Дніпровському районі. Попередньо встановлено, що чоловіка застрелили. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУНП Києва.

Як стало відомо УНН, загиблий - уродженець Грузії Роберт Кіпшидзе.

Деталі

Сьогодні близько 11.30 до столичної поліції по спецлінії 102 зателефонував чоловік із повідомленням про те, що на вулиці Новаторів невідомі побили та вистрелили у перехожого.

По прибуттю правоохоронці на місці події виявили тіло чоловіка з травмами голови та тулубу, ймовірно, вогнепальними.
Попередньо встановлено, що на потерпілого скоїли напад невідомі, які побили та вистрелили в його бік, після чого втекли.
Наразі, співробітники поліції продовжують працювати на місці та збирати інформацію, яка допоможе встановити обставини та осіб, причетних до злочину. Вирішується питання про надання правової кваліфікації події.

Українські Національні Новини

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