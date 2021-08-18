В Киеве посреди улицы застрелили гражданина Грузии
Киев • УНН
КИЕВ. 18 августа. УНН. Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно установлено, что мужчину застрелили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.
Как стало известно УНН, погибший - уроженец Грузии Роберт Кипшидзе.
Детали
Сегодня около 11:30 в столичной полиции на спецлинию 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.
По прибытию правоохранители на месте происшествия обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.
Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.
Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.