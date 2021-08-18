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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110149 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128447 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132154 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193474 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140315 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132273 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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Актуальное
В Киеве посреди улицы застрелили гражданина Грузии

В Киеве посреди улицы застрелили гражданина Грузии

Киев  •  УНН

 • 37317 просмотра

КИЕВ. 18 августа. УНН. Полицейские Киева устанавливают обстоятельства смерти мужчины в Днепровском районе. Предварительно установлено, что мужчину застрелили. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУНП в Киеве.

Как стало известно УНН, погибший - уроженец Грузии Роберт Кипшидзе.

Детали

Сегодня около 11:30 в столичной полиции на спецлинию 102 позвонил мужчина с сообщением о том, что на улице Новаторов неизвестные избили и выстрелили в прохожего.

По прибытию правоохранители на месте происшествия обнаружили тело мужчины с травмами головы и туловища, вероятно, огнестрельными.

Предварительно установлено, что на потерпевшего совершили нападение неизвестные, избили и выстрелили в его сторону, после чего скрылись.

Сейчас сотрудники полиции продолжают работать на месте и собирать информацию, которая поможет установить обстоятельства и лиц, причастных к преступлению. Решается вопрос о предоставлении правовой квалификации события.

Украинские Национальные Новости

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