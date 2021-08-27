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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 110056 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
07:14 • 128317 просмотра

Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 132037 просмотра

В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 193321 просмотра

5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
2 марта, 18:15 • 228114 просмотра

Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 140273 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 132240 просмотра

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО

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В Киеве двое мужчин на иномарке обстреляли автомобиль

В Киеве двое мужчин на иномарке обстреляли автомобиль

Киев  •  УНН

 • 24467 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. В Дарницком районе столицы двое мужчин обстреляли автомобиль "Фольксваген". Об этом сообщила Национальная полиция, передает УНН.

Детали

Стрельба произошла на улице Дьяченко Дарницкого района Киева. Двое мужчин на иномарке совершили несколько выстрелов в "Фольксваген" и скрылись. На месте происшествия следственно-оперативная группа зафиксировала на автомобиле следы от выстрелов. В салоне автомобиля и возле него полицейские обнаружили пули и гильзы.

С помощью видеозаписей системы наблюдения оперативники установили маршрут движения автомобиля "Шкода", которым передвигались подозреваемые. В Кременчуге бойцы спецподразделения "КОРД" задержали 27-летнего местного жителя и 45-летнего жителя Днепропетровской области. Во время следственных действий полицейские изъяли автоматическое оружие, которое направили на проведение экспертиз. Мотивы своего поступка злоумышленники не объяснили.

Открыто уголовное производство по ч. 4 ст. 296 (хулиганство совершенное с применением огнестрельного оружия). Санкция статьи предусматривает наказание до семи лет лишения свободы.

Мужчинам объявлено о подозрении в совершении преступления, также их проверяют на причастность к совершению других уголовных преступлений. На время досудебного расследования задержанным избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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