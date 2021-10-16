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В столице неизвестные обстреляли маршрутку и скрылись: пострадал водитель

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 16 октября. УНН. Неизвестные в Киеве обстреляли маршрутный автобус. В результате происшествия пострадал водитель. Открыто уголовное производство, нападавших разыскивают, сообщает УНН со ссылкой на данные полиции Киева.

Цитата:

"Неизвестные произвели несколько выстрелов в маршрутное транспортное средство. В результате происшествия водитель получил телесные повреждения, врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации пострадавший отказался. Полицейские устанавливают все обстоятельства инцидента и причастных лиц", - рассказали в полиции.

Детали

Накануне полиция получила сообщение, что в Днепровском районе столицы группа неизвестных мужчин стреляла в автобус.

На месте правоохранители опросили свидетелей инцидента и провели осмотр места происшествия. Предварительно полицейские выяснили, что злоумышленники несколько раз совершили выстрелы в сторону маршрутного транспортного средства и скрылись. В результате происшествия водитель автобуса, 1996 года рождения, получил телесные повреждения. Врачи оказали ему помощь на месте, от госпитализации потерпевший отказался.

По данному факту следователи Днепровского управления полиции начали уголовное производство по ч. 4 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство. Санкция статьи предусматривает до семи лет заключения.

Правоохранители направили усилия на установление и задержание лиц нападавших.

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