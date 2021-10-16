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Довідку про неможливість вакцинуватися від COVID-19 вчителям видаватиме сімейний лікар - Ляшко

Довідку про неможливість вакцинуватися від COVID-19 вчителям видаватиме сімейний лікар - Ляшко

Київ • УНН

 • 59927 перегляди

КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Довідку про медичні протипоказання, які унеможливлюють щеплення від COVID-19, учителям надаватиме сімейний лікар. Про це заявив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко в інтерв’ю “Радіо Свобода”, пише УНН.

Цитата:

“Коли ми говоримо про вчителів, ми говоримо, що вони будуть або відсторонені від роботи, або вакцинуватися. В наказі говориться про обов’язковість вакцинації, окрім обґрунтованих медичних протипоказань, коли не можна за станом здоров’я. Але, повірте, це невеликий відсоток людей — це 3-4% всього. Це сформовано, можливо, такий міф про те, що багатьом людям не можна вакцинуватися”, — заявив Ляшко.

Деталі

Зокрема, міністр заявив, що надання довідок про наявність протипоказань перебуватиме під суворим контролем.

“Зараз ми все робимо для того, щоб запобігти відразу будь-яким підробкам. Це буде в електронній системі охорони здоров’я. І довідка так само буде видаватися, як і COVID-сертифікат. Лікар, який видає цю довідку, буде робити медичний запис в електронній системі. І цей медичний запис можна спокійно відслідкувати, чому конкретній людині дана довідка про медичний відвід, якщо раніше, наприклад, не було записів про таку хворобу в історії хвороби, яка ведеться в електронному вигляді”, — повідомив він.

Щодо вакцинації лікарів Ляшко заявив, що їхнє небажання вакцинуватися є міфом.

“Сьогодні подивимося цифри. Як мінімум, однією дозою зробили перше щеплення вже близько 90% всіх медичних працівників. Освітяни вже більше 85% зробили. Є певні випадки. Так, і чомусь ці певні випадки комунікаційно підсвічуються більше, ніж загальна картина по лікарях”, — заявив він.

Нагадаємо

Міністерство охорони здоров’я України запровадило перелік професій для обов’язкової вакцинації від COVID-19 і планує його розширити.

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