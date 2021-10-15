МОЗ ще двічі планує розширювати перелік професій для обов'язкової вакцинації від COVID-19

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“МОЗ на виконання закону України „Про захист населення від інфекційних хвороб“ визначило перелік професій, для яких вакцинація обов’язкова. Ми будемо розширювати цей перелік. І вже зараз запустили зміни, які говорять про те, що до переліку обов’язкових внесуться професії працівників державних установ, організацій, підприємств критично важливих сфер для економіки нашої країни, а також соціальні працівники і поштарі. Наступна хвиля — будемо розглядати питання органів місцевого самоврядування, комунальні підприємства, комунальні установи”, — сказав Ляшко.

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За словами міністра, перший документ вже зареєстрований, по другому “зроблені зміни, треба пройти погодження з іншими центральними органами виконавчої влади”.

“Я думаю, тиждень — 10 днів і документ повинен бути. Це максимум. Має бути знову ж таки зареєстрований у Мін’юсті і опублікований в офіційному віснику”, — додав голова МОЗ.

Доповнення

Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.



Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що МОЗ планує розширити перелік професій, для яких щеплення від коронавірусної інфекції нового типу стане обов’язковим для допуску до робочого місця.



Згодом на сайті Федерації профспілок України опублікували проект наказу щодо доповнення переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням. Перелік буде доповнений соціальними працівниками та працівниками деяких держпідприємств.