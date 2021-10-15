Минздрав еще дважды планирует расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Министерство здравоохранения Украины планирует еще дважды расширять перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью “Радио Свобода”, передает УНН.
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“Минздрав во исполнение закона Украины „О защите населения от инфекционных болезней“ определил перечень профессий, для которых вакцинация обязательна. Мы будем расширять этот перечень. И уже сейчас запустили изменения, которые говорят о том, что в перечень обязательных внесутся профессии работников государственных учреждений, организаций, предприятий критически важных сфер для экономики страны, а также социальные работники и почтальоны. Следующая волна — будем рассматривать вопрос органов местного самоуправления, коммунальные предприятия, коммунальные учреждения”, — сказал Ляшко.
Детали
По словам министра, первый документ уже зарегистрирован, по второму “сделаны изменения, надо пройти согласование с другими центральными органами исполнительной власти”.
“Я думаю, неделю — 10 дней и документ должен быть. Это максимум. Должно быть опять же зарегистрирован в Минюсте и опубликован в официальном вестнике”, — добавил глава Минздрава.
Дополнение
Министерство здравоохранения 7 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.
Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав планирует расширить перечень профессий, для которых прививки от коронавирусной инфекции нового типа станет обязательным для допуска к рабочему месту.
Впоследствии на сайте Федерации профсоюзов Украины опубликовали проект приказа о дополнении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Перечень будет дополнен социальными работниками и работниками некоторых госпредприятий.