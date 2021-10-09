МОЗ планує розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу - Радуцький

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“Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг”, — написав Радуцький.

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Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.