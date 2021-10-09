МОЗ планує розширити перелік професій з обов’язковою вакцинацією від коронавірусу - Радуцький
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Мінохорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких щеплення від коронавірусної інфекції нового типу стане обов’язковим для допуску до робочого місця, передає УНН із посиланням на Facebook Радуцького.
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“Надалі до переліку професій, для яких вакцинація є умовою допуску до робочого місця, планують внести усіх працівників державних установ, організацій та підприємств, соціальних працівників та співробітників поштових послуг”, — написав Радуцький.
Нагадаємо
Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.