Минздрав планирует расширить перечень профессий с обязательной вакцинацией от коронавируса - Радуцкий
Киев • УНН
КИЕВ. 9 октября. УНН. Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав планирует расширить перечень профессий, для которых прививки от коронавирусной инфекции нового типа станет обязательным для допуска к рабочему месту, передает УНН со ссылкой на Facebook Радуцкого.
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“В Дальнейшем в перечень профессий, для которых вакцинация является условием допуска до рабочего места, планируют внести всех работников государственных учреждений, организаций и предприятий, социальных работников и сотрудников почтовых услуг”, — написал Радуцкий.
Напомним
Министерство здравоохранения 7 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным.