Розширення переліку професій для обов'язкової вакцинації: оприлюднили попереднє рішення, кому ще буде потрібне щеплення

Деталі

Так, проект наказу “Про затвердження Змін до Переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковим профілактичним щепленням” від МОЗ оприлюднений для обговорення.

Пропонується доповнити перелік працівниками:

• Підприємств, установ та організацій, які належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади

• Установ та закладів, які надають соціальні послуги, закладів захисту прав дітей, реабілітаційних закладів

• Підприємств, установ та організацій, включених до переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки та безпеки держави, затвердженого постановою Кабміну від 4 березня 2015 року № 83.

Доповнення

Голова комітету Верховної Ради з питань здоров’я нації Михайло Радуцький заявив, що Мінохорони здоров’я планує розширити перелік професій, для яких щеплення від коронавірусної інфекції нового типу стане обов’язковим для допуску до робочого місця.



Міністерство охорони здоров’я 7 жовтня затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим.