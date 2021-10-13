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Расширение перечня профессий для обязательной вакцинации: обнародовали предварительное решение, кому еще будет нужна прививка

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 13 октября. УНН. На сайте Федерации профсоюзов Украины опубликовали проект приказа о дополнении перечня профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам. Перечень будет дополнен социальными работниками и работниками некоторых госпредприятий, передает УНН.

Детали

Так, проект приказа "Об утверждении Изменений в Перечень профессий, производств и организаций, работники которых подлежат обязательным профилактическим прививкам" от Минздрава обнародован для обсуждения.

Предлагается дополнить перечень работниками:

• Предприятий, учреждений и организаций, которые принадлежат к сфере управления центральных органов исполнительной власти
• Учреждений и заведений, оказывающих социальные услуги, учреждений защиты прав детей, реабилитационных учреждений
• Предприятий, учреждений и организаций, включенных в перечень объектов государственной собственности, имеющих стратегическое значение для экономики и безопасности государства, утвержденного постановлением Кабмина от 4 марта 2015 № 83.

Дополнение

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий заявил, что Минздрав планирует расширить перечень профессий, для которых прививки от коронавирусной инфекции нового типа станут обязательными для допуска к рабочему месту.

Министерство охраны здоровья 7 октября утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 являются обязательным.

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