Для кого щеплення проти COVID-19 стане обов’язковим: у МОЗ затвердили перелік професій
Київ • УНН
КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Міністерство охорони здоров'я України затвердило перелік професій, для яких щеплення проти COVID-19 є обов’язковим. Про це УНН повідомляє з посиланням на МОЗ.
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“Міністерство охорони здоров’я України своїм наказом від 04.10.2021 № 2153, зареєстрованим в Мін’юсті 07.10.2021 за № 1306/36928, затвердило перелік організацій, представники яких підлягають обов’язковій вакцинації проти COVID-19”, — йдеться в повідомленні.
Деталі
Повідомляється, що згідно з наказом, на період дії карантину, встановленого Кабінетом Міністрів України, з метою запобігання поширенню коронавірусної хвороби, обов’язковій вакцинації проти COVID-19 підлягають працівники:
• центральних органів виконавчої влади та їхніх територіальних органів;
• місцевих державних адміністрацій та їхніх структурних підрозділів;
• закладів вищої, післядипломної, фахової передвищої, професійної (професійно-технічної), загальної середньої, у тому числі спеціальних, дошкільної, позашкільної освіти, закладів спеціалізованої освіти та наукових установ незалежно від типу та форми власності.
“Освітяни та працівники органів влади кожен день взаємодіють із великою кількістю людей, а тому ризикують інфікуватися на коронавірусну хворобу. Майже всі, хто потрапляє в лікарню з COVID-19 — невакциновані. Це рішення покликане захистити життя і здоров’я українців та їхніх близьких, створивши безпечне середовище в закладах освіти та державних установах”, — пояснив Міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко.
Наголошується, що наказ набирає чинність через один місяць з дня його публікації.
“Працівники закладів освіти та органів виконавчої влади, які не щепляться проти COVID-19 протягом цього періоду, будуть відсторонені від роботи без збереження заробітної плати”, — зазначається в повідомленні.
Доповнення
Під час засідання Кабміну міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко запропонував запровадити обов’язкові щеплення від коронавірусу для працівників закладів освіти, працівників міністерств, органів влади та місцевих державних адміністрацій. Пізніше в уряді повідомили, що в Міністерстві охорони здоров’я затвердить перелік професій, яким обов’язково треба мати щеплення від COVID-19.