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Для кого прививки против COVID-19 станут обязательными: в Минздраве утвердили перечень профессий

Для кого прививки против COVID-19 станут обязательными: в Минздраве утвердили перечень профессий

Киев  •  УНН

 • 68065 просмотра

КИЕВ. 7 октября. УНН. Министерство здравоохранения Украины утвердило перечень профессий, для которых прививки против COVID-19 является обязательным. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Минздрав.

Цитата

"Министерство здравоохранения Украины своим приказом от 04.10.2021 № 2153, зарегистрированным в Минюсте 07.10.2021 за № 1306/36928, утвердило перечень организаций, представители которых подлежат обязательной вакцинации против COVID-19", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно приказу, на период действия карантина, установленного Кабинетом Министров Украины, с целью предотвращения распространения коронавирусной болезни, обязательной вакцинации против COVID-19 подлежат работники:

• центральных органов исполнительной власти и их территориальных органов;
• местных государственных администраций и их структурных подразделений;
• заведений высшего, последипломного, профессионального перед высшим, профессионального (профессионально-технического), общего среднего, в том числе специального, дошкольного, внешкольного образования, учреждений специализированного образования и научных учреждений независимо от типа и формы собственности.

"Педагоги и работники органов власти каждый день взаимодействуют с большим количеством людей, а потому рискуют заразиться коронавирусной болезнью. Почти все, кто попадает в больницу с COVID-19 - вакцинированные. Это решение призвано защитить жизнь и здоровье украинцев и их близких, создав безопасную среду в учебных заведениях и учреждениях", - пояснил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.

Отмечается, что приказ вступает в силу через месяц со дня его опубликования.

"Работники учреждений образования и органов исполнительной власти, которые не прививаются против COVID-19 в течение этого периода, будут отстранены от работы без сохранения заработной платы", - отмечается в сообщении.

Дополнение

Во время заседания Кабмина министр здравоохранения Виктор Ляшко предложил ввести обязательные прививки от коронавируса для работников учебных заведений, работников министерств, органов власти и местных государственных администраций. Позже в правительстве сообщили, что в Министерстве здравоохранения утвердит перечень профессий, которым обязательно надо иметь прививки от COVID-19.

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