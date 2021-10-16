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Справку о невозможности вакцинироваться от COVID-19 учителям будет выдавать семейный врач - Ляшко

Справку о невозможности вакцинироваться от COVID-19 учителям будет выдавать семейный врач - Ляшко

Киев  •  УНН

 • 59919 просмотра

КИЕВ. 16 октября. УНН. Справку о медицинских противопоказаниях, которые делают невозможным прививку от COVID-19, учителям будет предоставлять семейный врач. Об этом заявил министр здравоохранения Виктор Ляшко в интервью "Радио Свобода", пишет УНН.

Цитата:

"Когда мы говорим об учителях, мы говорим, что они будут или отстранены от работы, или вакцинироваться. В приказе говорится об обязательности вакцинации, кроме обоснованных медицинских противопоказаний, когда нельзя по состоянию здоровья. Но, поверьте, это небольшой процент людей - это 3-4% всего. Это сформирован, возможно, такой миф о том, что многим людям нельзя вакцинироваться", - заявил Ляшко.

Детали

В частности, министр заявил, что предоставление справок о наличии противопоказаний находиться под строгим контролем.

"Сейчас мы все делаем для того, чтобы предотвратить сразу любые подделки. Это будет в электронной системе здравоохранения. И справка так же будет выдаваться, как и COVID-сертификат. Врач, который выдает эту справку, будет делать медицинскую запись в электронной системе. И эту медицинскую запись можно спокойно отследить, почему конкретному человеку дана справка о медицинском отводе, если раньше, например, не было записей о такой болезни в истории болезни, которая ведется в электронном виде", - сообщил он.

По поводу вакцинации врачей Ляшко заявил, что их нежелание вакцинироваться является мифом.

"Сегодня посмотрим цифры. Как минимум одной дозой сделали первую прививку уже около 90% всех медицинских работников. Педагоги уже более 85% сделали. Есть определенные случаи. Да, и почему-то эти определенные случаи коммуникационно подсвечиваются больше, чем общая картина по врачам", - заявил он.

Напомним

Министерство здравоохранения Украины ввело перечень профессий для обязательной вакцинации от COVID-19 и планирует его расширить.

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