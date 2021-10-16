США засудили російський перепис населення в окупованому Криму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 жовтня. УНН. Сполучені Штати засуджують проведення перепису населення на території окупованої АР Крим, вважаючи ці дії спробою підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. Про це інформує УНН з посиланням на повідомлення у Twitter речника Державного департаменту США Неда Прайса.
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"Сполучені Штати засуджують російський перепис населення в окупованому Криму як ще одну спробу підірвати незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України", - йдеться в повідомленні Прайса.
Доповнення
В окупованому Криму 15 жовтня почався перепис населення, який триватиме до 14 листопада.
Міністерство закордонних справ України засудило дії РФ, назвавши їх "недружнім актом".
"Такі дії спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України і є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства", - підкреслили у відомстві.
У МЗС України нагадали, що так званий референдум, який Росія провела в Криму в 2014 році, не має юридичної сили і не може бути підставою для зміни статусу півострова, в тому числі бути підставою для відображення результатів перепису населення.
Європейський Союз також засудив дії окупаційної влади. Речник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Петер Стано заявив, що дії Москви є спробою узаконити анексію Криму і підірвати суверенітет і територіальну цілісність України.
"Європейський Союз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права і міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. ЄС продовжуватиме працювати над мирним припиненням незаконної анексії півострова Росією, як було підтверджено на першому саміті Кримської платформи 23 серпня", - підкреслив Стано.
Додамо
Верховна Рада України офіційно оголосила датою початку тимчасової окупації Криму і Севастополя Росією 20 лютого 2014 року.