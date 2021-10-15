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Україна закликала не визнавати результати перепису в окупованому Криму, який влаштувала РФ

Київ • УНН

 • 20239 перегляди

КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Росія почала перепис населення в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Україна закликала міжнародне співтовариство не визнавати і не використовувати його результати. Про це УНН повідомляє з посиланням на заяву МЗС.

Цитата

“Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства”, — йдеться в заяві.

Деталі

В МЗС наголошують, що проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо України, і країна залишає за собою право застосування реторсій.

“Наголошуємо, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий „референдум“ в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, які є невід’ємною частиною території України. Учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

“Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати”, — йдеться в заяві.

Доповнення

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.

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