Україна закликала не визнавати результати перепису в окупованому Криму, який влаштувала РФ

Цитата

“Україна засуджує проведення Російською Федерацією всеросійського перепису населення на території тимчасово окупованої Автономної Республіки Крим та м. Севастополь. Такі дії РФ спрямовані проти державного суверенітету і територіальної цілісності України та є продовженням намагань легітимізувати спробу анексії тимчасово окупованого Криму, поширити на його територію дію російського законодавства”, — йдеться в заяві.

Деталі

В МЗС наголошують, що проведення перепису на тимчасово окупованій території є недружнім актом щодо України, і країна залишає за собою право застосування реторсій.

“Наголошуємо, що, відповідно до положень резолюції Генасамблеї ООН 68/262, так званий „референдум“ в АР Крим та м. Севастополь, проведений російською окупаційною адміністрацією 16 березня 2014 року, не має юридичної сили і не може стати підставою для будь-якої зміни статусу Кримського півострова, у тому числі слугувати підставою для відображення результатів перепису населення в окупованому Криму як частини загальноросійського перепису”, — зазначається в повідомленні.

Повідомляється, що учасники міжнародної Кримської платформи у Спільній декларації вкотре підтвердили невизнання будь-якої зміни статусу Автономної Республіки Крим та м.Севастополь, які є невід’ємною частиною території України. Учасники Кримської платформи рішуче протидіятимуть будь-яким одностороннім спробам змінити міжнародний порядок, заснований на верховенстві права.

МЗС України наголошує, що основою для оцінки ситуації в Криму може бути лише неупереджений та об’єктивний моніторинг з боку міжнародних організацій, які мають відповідний мандат, що здійснюється відповідно до законодавства України та норм міжнародного права, а також правозахисних неурядових організацій.

“Закликаємо міжнародне співтовариство засудити проведення Росією всеросійського перепису населення на тимчасово окупованій території України, не визнавати і не використовувати його результати”, — йдеться в заяві.

Доповнення

7 років тому, 20 лютого 2014 року, розпочалася збройна агресія Російської Федерації проти України. Цього дня до українського Криму почали прибувати російські військові підрозділи в межах операції із захоплення півострова. Незаконна спроба анексії АР Крим та міста Севастополя, а також подальше розв’язання збройного конфлікту на Донбасі стали етапами реалізації плану Росії, спрямованого на руйнування української державності, вказували у МЗС.