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Украина призвала не признавать результаты переписи в оккупированном Крыму, который устроила РФ

Украина призвала не признавать результаты переписи в оккупированном Крыму, который устроила РФ

Киев  •  УНН

 • 20219 просмотра

КИЕВ. 15 октября. УНН. Россия начала перепись населения во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Украина призвала международное сообщество не признавать и не использовать его результаты. Об этом УНН сообщает со ссылкой на заявление МИД.

Цитата

“Украина осуждает проведение Российской Федерацией всероссийской переписи населения на территории временно оккупированной Автономной Республики Крым и г. Севастополь. Такие действия РФ направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и является продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства”, — говорится в заявлении.

Детали

В МИД отмечают, что проведение переписи на временно оккупированной территории является недружественным актом по Украине, и страна оставляет за собой право применения реторсий.

“Подчеркиваем, что в соответствии с положениями резолюции Генассамблеи ООН 68/262, так называемый „референдум“ в АР Крым и г. Севастополь, проведенный российской оккупационной администрацией 16 марта 2014 года, не имеет юридической силы и не может стать основанием для каких-либо изменения статуса Крымского полуострова, в том числе служить основанием для отражения результатов переписи населения в оккупированном Крыму как части общероссийской переписи”, — отмечается в сообщении.

Сообщается, что участники международной Крымской платформы в Совместной декларации раз подтвердили непризнание любого изменения статуса Автономной Республики Крым и г. Севастополь, которые являются неотъемлемой частью территории Украины. Участники Крымской платформы решительно противодействовать любым односторонним попыткам изменить международный порядок, основанный на верховенстве права.

МИД Украины отмечает, что основой для оценки ситуации в Крыму может быть только беспристрастный и объективный мониторинг со стороны международных организаций, которые имеют соответствующий мандат, осуществляемой в соответствии с законодательством Украины и нормами международного права, а также правозащитных неправительственных организаций.

“Призываем международное сообщество осудить проведение Россией всероссийской переписи населения на временно оккупированной территории Украины, не признавать и не использовать её результаты”, — говорится в заявлении.

Дополнение

7 лет назад, 20 февраля 2014 года, началась вооруженная агрессия Российской Федерации против Украины. В этот день в украинском Крыму начали прибывать российские военные подразделения в рамках операции по захвату полуострова. Незаконная попытка аннексии АР Крым и города Севастополя, а также дальнейшее решение вооруженного конфликта на Донбассе стали этапами реализации плана России, направленного на разрушение украинской государственности, указывали в МИД.

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