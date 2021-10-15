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ЄС засудив російський перепис населення в окупованому Криму

ЄС засудив російський перепис населення в окупованому Криму

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Європейський союз засудив рішення Росії провести перепис населення в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Про це йдеться в заяві речника Євросоюзу із зовнішньополітичних питань Петера Стано, передає УНН.

Цитата

“ЄС засуджує рішення Російської Федерації провести перепис населення на незаконно анексованій українській території Крим та місті Севастополь з 15 жовтня по 14 листопада та початок чергової призовної кампанії 1 жовтня”, — йдеться в заяві.

Деталі

В ЄС наголосили, що ці дії Росії є спробою узаконити незаконну анексію Криму та ще більше підірвати суверенітет та територіальну цілісність України в її міжнародно визнаних кордонах.

“Євросоюз закликає Росію припинити всі порушення міжнародного права та міжнародного гуманітарного права на Кримському півострові. Європейський Союз продовжить працювати над мирним завершенням незаконної анексії Росією півострова, про що було повторено на першому саміті Міжнародної Кримської платформи 23 серпня. Європейський Союз буде продовжувати та впроваджувати свою політику невизнання”, — зазначається в заяві.

Доповнення

Росія почала перепис населення в тимчасово окупованому Криму та Севастополі. Україна закликала міжнародне співтовариство не визнавати і не використовувати його результати.

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