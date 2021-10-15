ЕС осудил российский перепись населения в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Европейский союз осудил решение России провести перепись населения во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Об этом говорится в заявлении представителя Евросоюза по внешнеполитическим вопросам Петера Стано, передает УНН.
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“ЕС осуждает решение Российской Федерации провести перепись населения на незаконно аннексированной украинской территории Крым и Севастополь с 15 октября по 14 ноября и начало очередной призывной кампании 1 октября”, — говорится в заявлении.
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В ЕС отметили, что эти действия России является попыткой узаконить незаконную аннексию Крыма и еще больше подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.
“Евросоюз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. Европейский Союз продолжит работать над мирным завершением незаконной аннексии Россией полуострова, о чем было повторено на первом саммите Международной Крымской платформы 23 августа. Европейский Союз будет продолжать и внедрять свою политику непризнания”, — отмечается в заявлении.
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Россия начала перепись населения во временно оккупированном Крыму и Севастополе. Украина призвала международное сообщество не признавать и не использовать её результаты.