США осудили российскую перепись населения в оккупированном Крыму
Киев • УНН
КИЕВ. 16 октября. УНН. Соединенные Штаты осуждают проведение переписи населения на территории оккупированной АР Крым, считая эти действия попыткой подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины. Об этом сообщает УНН со ссылкой на сообщение в Twitter представителя Государственного департамента США Неда Прайса.
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"Соединенные Штаты осуждают российский перепись населения в оккупированном Крыму как еще одну попытку подорвать независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины", - говорится в сообщении Прайса.
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В оккупированном Крыму 15 октября началась перепись населения, которая продолжится до 14 ноября.
Министерство иностранных дел Украины осудило действия РФ, назвав их "недружественным актом".
"Такие действия направлены против государственного суверенитета и территориальной целостности Украины и являются продолжением попыток легитимизировать попытку аннексии временно оккупированного Крыма, распространить на его территорию действие российского законодательства", - подчеркнули в ведомстве.
В МИД Украины напомнили, что так называемый референдум, который Россия провела в Крыму в 2014 году, не имеет юридической силы и не может быть основанием для изменения статуса полуострова, в том числе быть основанием для отражения результатов переписи населения.
Европейский Союз также осудил действия оккупационных властей. Пресс-секретарь ЕС по иностранным делам и политике безопасности Петер Стано заявил, что действия Москвы являются попыткой узаконить аннексию Крыма и подорвать суверенитет и территориальную целостность Украины.
"Европейский Союз призывает Россию прекратить все нарушения международного права и международного гуманитарного права на Крымском полуострове. ЕС будет продолжать работать над мирным прекращением незаконной аннексии полуострова Россией, как было подтверждено на первом саммите Крымской платформы 23 августа", - подчеркнул Стано.
Добавим
Верховная Рада Украины официально объявила датой начала временной оккупации Крыма и Севастополя Россией 20 февраля 2014 года.