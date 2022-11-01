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Космічна обсерваторія опублікувала зображення "привида" гігантської зірки

Космічна обсерваторія опублікувала зображення "привида" гігантської зірки

Київ • УНН

 • 340792 перегляди

КИЇВ. 1 листопада. УНН. Наслідки вибуху великої зірки видно на знімку, опублікованому Європейською південною обсерваторією, на якому зображено величезні нитки яскравого сяючого газу, викинутого в космос під час спалаху наднової, передає УНН.

Деталі

Вважається, що перед тим, як вибухнути наприкінці свого життєвого циклу, зірка мала масу як мінімум у вісім разів більшу за масу Сонця. Вона знаходилась в нашій галактиці Чумацький Шлях приблизно за 800 світлових років від Землі у напрямку сузір'я Вітрила.

Зображення показує хмари газу, які виглядають як рожеві та помаранчеві нитки у фільтрах, що використовуються астрономами, покриваючи простір приблизно в 600 разів більший, ніж Сонячна система.

«Ниттєподібна структура - це газ, викинутий внаслідок вибуху наднової, що створила цю туманність. Ми бачимо внутрішній матеріал зірки, коли він розширюється у космос. Коли є щільніші частини, частина матеріалу наднової стикається з навколишнім газом і створює деяку ниткоподібну структуру», - сказав астроном із Європейської південної обсерваторії (ESO) Бруно Лейбундгут.

На зображенні видно залишки наднової приблизно через 11 000 років після вибуху, повідомив Лейбундгут.

«Більшість матеріалу, що сяє, пов'язана з атомами водню, які порушені. Принадність таких зображень у тому, що ми можемо безпосередньо побачити, який матеріал був усередині зірки», - додав Лейбундгут.

«Матеріал, який створювався протягом багатьох мільйонів років, тепер оголюється і буде остигати протягом мільйонів років, поки зрештою не сформує нові зірки. Ці наднові виробляють багато елементів – кальцій чи залізо, – які ми носимо у своїх тілах. Це захоплююча частина шляху еволюції зірок».

Сама зірка після вибуху наднової перетворилася на щільний об'єкт, що обертається, так званий пульсаром. Пульсар – це тип нейтронної зірки – один із найкомпактніших відомих небесних об'єктів.

Зображення є мозаїкою спостережень, зроблених ширококутною камерою під назвою OmegaCAM на оглядовому телескопі VLT, розміщеному в обсерваторії ESO Паранал у Чилі. За словами ESO, дані для зображення були зібрані з 2013 до 2016 року.

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