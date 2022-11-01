Космическая обсерватория опубликовала изображение "призрака" гигантской звезды

Детали

Считается, что перед тем, как взорваться в конце своего жизненного цикла, звезда имела массу как минимум в восемь раз больше массы Солнца. Она находилась в нашей галактике Млечный Путь примерно в 800 световых годах от Земли в направлении созвездия Паруса.

Изображение показывает облака газа, которые выглядят как розовые и оранжевые нити в фильтрах, используемых астрономами, покрывая пространство примерно в 600 раз больше, чем Солнечная система.

«Нитевидная структура - это газ, выброшенный в результате взрыва сверхновой, создавшей эту туманность. Мы видим внутренний материал звезды, когда он расширяется в космос. Когда есть более плотные части, часть материала сверхновой соприкасается с окружающим газом и создает некоторую нитевидную структуру», - сказал астроном из Европейской южной обсерватории (ESO) Бруно Лейбундгут.

На изображении видны остатки сверхновой примерно через 11 000 лет после взрыва, сообщил Лейбундгут.

«Большинство светящегося материала связано с атомами водорода, которые нарушены. Прелесть таких изображений в том, что мы можем напрямую увидеть, какой материал был внутри звезды», - добавил Лейбундгут.

«Материал, который создавался в течение многих миллионов лет, теперь обнажается и будет остывать в течение миллионов лет, пока в конце концов не сформирует новые звезды. Эти сверхновые производят многие элементы – кальций или железо, – которые мы носим в своих телах. Это захватывающая часть пути эволюции звезд».

Сама звезда после взрыва сверхновой превратилась в плотный вращающийся объект, называемый пульсаром. Пульсар – это тип нейтронной звезды – один из самых компактных известных небесных объектов.

Изображение является мозаикой наблюдений, сделанных широкоугольной камерой под названием OmegaCAM на обзорном телескопе VLT, размещенном в обсерватории ESO Паранал в Чили. По словам ESO, данные для изображения были собраны с 2013 по 2016 год.