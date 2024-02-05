Корпоратизація Укроборонпрому: ще 10 державних оборонних підприємств стануть господарськими товариствами
Київ • УНН
Тривають трансформаційні реформи в оборонній промисловості, і ще десять українських державних оборонних підприємств стануть суб'єктами господарювання в рамках реформування Укроборонпрому.
У рамках реформування Укроборонпрому ще 10 державних оборонних підприємств стануть господарськими товариствами. Рішення про це ухвалила наглядова рада Укроборонпрому, передає УНН.
Деталі
Після державної реєстрації товариствами з обмеженою відповідальністю стануть вісім підприємств, а на акціонерні товариства перетворять два. Таким чином після завершення перереєстрації буде корпоратизовано вже 38 оборонних підприємств Укроборонпрому.
Стали ближче до остаточної трансформації держсектору української оборонки на сучасну зброярську компанію. Після завершення реєстрації матимемо корпоратизованими вже 38 підприємств.
Він зазначив, що реформа ОПК сприятиме подальшому розвитку технологій та виробництва, допоможе залучати у галузь інвестиції, будувати спільні підприємства з приватними партнерами, зокрема з провідними міжнародними компаніями, дасть змогу ефективніше запобігати проявам корупції.
Ми налаштовані завершити трансформаційні реформи в оборонній промисловості, побудувати ефективний ризик-менеджмент та управління, а також провести зміни у масштабах Компанії для зміцнення системи комплаєнсу та посилення підзвітності
Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції02.09.23, 17:33 • 560929 переглядiв