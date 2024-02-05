Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами

В рамках реформирования Укроборонпрома еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами. Решение об этом принял наблюдательный совет Укроборонпрома, передает УНН.

Детали

После государственной регистрации обществами с ограниченной ответственностью станут восемь предприятий, а в акционерные общества превратят два. Таким образом после завершения перерегистрации будет корпоратизировано уже 38 оборонных предприятий Укроборонпрома.

Стали ближе к окончательной трансформации госсектора украинской оборонки в современную оружейную компанию. После завершения регистрации будем иметь корпоратизированными уже 38 предприятий. - прокомментировал Генеральный директор АО "Украинская оборонная промышленность" Герман Сметанин.

Он отметил, что реформа ОПК будет способствовать дальнейшему развитию технологий и производства, поможет привлекать в отрасль инвестиции, строить совместные предприятия с частными партнерами, в частности с ведущими международными компаниями, позволит эффективнее предотвращать проявления коррупции.

Мы настроены завершить трансформационные реформы в оборонной промышленности, построить эффективный риск-менеджмент и управление, а также провести изменения в масштабах Компании для укрепления системы комплаенса и усиления подотчетности - добавил Председатель наблюдательного совета Укроборонпрома Давид Ломджария.

Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции