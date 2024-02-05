Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами

Эксклюзив
У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом
  •  39356 просмотра

У Стефанишиной сообщили, на каком этапе Украина по скринингу законодательства Евросоюзом

Эксклюзив
Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город
  •  67080 просмотра

Наступление россиян на Купянск: в ВСУ отреагировали на информацию о 500 танков и 40 тыс. солдат рф для атаки на город

Эксклюзив
В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК
  •  76135 просмотра

В случае выявления конфликта интересов у замдиректора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи, ее решение отменят - общественный совет при НАПК

Эксклюзив
Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт
  •  108576 просмотра

Чтобы улучшить отношения бизнеса с налоговой службой, нужно полностью ее перезагрузить - эксперт

Эксклюзив
НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист
02.02.24  •  217990 просмотра

НАПК должно проверить наличие конфликта интересов у заместителя директора-распорядителя ФГВФЛ Рудухи - юрист

Эксклюзив
Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф
01.02.24  •  325478 просмотра

Тип разрушений, стоимость восстановления: в КНИИСЭ рассказали об особенностях установления убытков для предприятий, пострадавших из-за агрессии рф

Эксклюзив
Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время
01.02.24  •  320276 просмотра

Новый законопроект о репродуктивном материале военных ВР рассмотрит в ближайшее время

Эксклюзив
Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото
01.02.24  •  283138 просмотра

Эксперт рассказала, что влияет на стоимость криптовалют и чем биткоин похож на золото

Эксклюзив
В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт
01.02.24  •  277431 просмотра

В Украине чиновнику допустимо "ошибаться" в интересах государства, шкала которых у нас искривлена - эксперт

Эксклюзив
Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ
01.02.24  •  229519 просмотра

Действиями людей, которые мешали верующим Православной церкви Украины зайти в свой храм, мог руководить депутат облсовета от Гройсмана - глава общины ПЦУ

Рубрики
Главная
Политика
Война
Экономика
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
Спорт
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Экслюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив
Ночная тема
Ночная тема

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Актуальные люди
Актуальные места
Актуальные продукты
Loading...

Loading...

Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Loading...
Новости по теме

Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами

Продолжаются трансформационные реформы в оборонной промышленности, и еще десять украинских государственных оборонных предприятий станут субъектами хозяйствования в рамках реформирования Укроборонпрома.

Экономика •   •  12994 просмотра
Корпоратизация Укроборонпрома: еще 10 государственных оборонных предприятий станут хозяйственными обществами

Бизнес призывает правительство доработать законопроект о мобилизации, чтобы не парализовать экономику страны

Европейская Бизнес Ассоциация призывает правительство не принимать законопроект №10449 в его нынешней редакции, а вместо этого доработать его, чтобы не парализовать украинскую экономику.

Война •   •  15381 просмотра
Бизнес призывает правительство доработать законопроект о мобилизации, чтобы не парализовать экономику страны

Штрафы для бабушек и рэкет: чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана

Чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана.

Политика •   •  71903 просмотра
Штрафы для бабушек и рэкет: чем занимается "Муниципальная стража" города, которым руководит соратник Гройсмана

В Украине начали бурить новую нефтяную скважину

"Укрнафта" начала строительство новой нефтяной скважины на северо-востоке Украины, которая, как ожидается, сначала будет добывать 26,5 тонн нефти в сутки.

Экономика •   •  13221 просмотра
В Украине начали бурить новую нефтяную скважину

Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

Сенат США может проголосовать 7 февраля за представленный в воскресенье законопроект о в том числе финансировании для Украины, который включает международную помощь и миграционную реформу.

Политика •   •  14685 просмотра
Сенат США может проголосовать за законопроект с финансированием для Украины 7 февраля - посол

россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Министерство внутренних дел Украины сообщило, что на прошлой неделе российские военные обстреляли Украину более 1500 раз, атаковав более 570 населенных пунктов, при этом интенсивность обстрелов выросла почти на четверть по сравнению с предыдущей неделей.

Война •   •  14369 просмотра
россияне увеличили интенсивность обстрелов почти на четверть: за неделю атаковали Украину более 1500 раз - МВД

Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

Грузия утверждает, что предотвратила транзит 14 кг пластической взрывчатки С-4, которая якобы направлялась из Одессы в Воронеж для осуществления террористических атак.

Новости Мира •   •  10452 просмотра
Грузия утверждает о предотвращении транзита взрывчатки: якобы из Одессы в Воронеж "для терактов"

россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

россияне стали чаще использовать баллистические ракеты для ударов по Украине, но некоторые ракеты не достигают своих целей из-за технических проблем в их производстве.

Война •   •  13301 просмотра
россияне в последнее время стали чаще применять баллистические ракеты для ударов по Украине - Игнат

Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

Британская разведка сообщает, что россия увеличит военные расходы в 2024 году, одновременно уменьшая взносы в социальные фонды и увеличивая внутренние налоги и долг.

Война •   •  14259 просмотра
Британская разведка: рф увеличит военные расходы за счет долга и налогов

В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"

россия заявила о ликвидации "министра чрезвычайных ситуаций" террористической группировки "лнр" алексея потещенко, который погиб во время удара по Лисичанску.

Война •   •  14488 просмотра
В россии заявили о ликвидации "министра нс лнр"