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Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции

Укроборонпром презентовал Стратегию предотвращения коррупции

Киев • УНН

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КИЕВ. 2 сентября. УНН. Укроборонпром представил свою Стратегию предотвращения, выявления и противодействия коррупции на 2023—2024 годы. Документ сфокусирован на двух основных направлениях: эффективному предотвращению и немедленному реагированию на имеющиеся коррупционные риски, а также на построении действенной системы комплаенса, пишет УНН со ссылкой на НАПК.

Детали

Сегодня представлена Стратегия предотвращения, выявления и противодействия коррупции АО «Украинская оборонная промышленность» на 2023—2024 годы. К разработке присоединилось НАПК и представители экспертных организаций. 

Отмечается, что реализация антикоррупционной Стратегии будет способствовать эффективной трансформации стратегического отечественного производителя вооружения и военной техники в современную компанию мирового уровня в соответствии с евроатлантическими стандартами.

АО «Укроборонпром» стало первой государственной компанией, которая на основе анализа коррупционных рисков начала внедрять внутреннюю политику прозрачного управления имуществом.

“В соответствии с законодательством разработка такой Стратегии не является обязательной для предприятий Укроборонпрома, но его руководство при поддержке Министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины решили сделать этот важный шаг на пути к внедрению международных стандартов корпоративного управления и развития добропорядочности. Таким образом более 100 предприятий Общества будут работать в условиях нулевой толерантности к коррупции. Это именно те системные институциональные реформы, которые в конце концов изменят общественное сознание, сделают отрасль высокопроизводительной и будут способствовать нашей победе над врагом. НАПК присоединилось к разработке Стратегии и благодарит за открытость и плодотворное сотрудничество”, – заявил Председатель НАПК Александр Новиков.

Документ сфокусирован на двух основных направлениях: эффективном предотвращению и немедленному реагированию на имеющиеся коррупционные риски, а также на построении действенной системы комплаенса.

В целом Стратегия предусматривает:

  • формирование долгосрочной политики предотвращения коррупции;
  • повышение эффективности и действенности института уполномоченных по вопросам предотвращения коррупции;
  • формирование культуры добропорядочности и неприятия коррупции;
  • создание действенной системы каналов сообщений о проявлениях коррупции;
  • обеспечение неотвратимости ответственности за коррупцию;
  • построение диалога с внешними заинтересованными сторонами.

 Реализация этих задач является частью общих обязательств Украины на пути к НАТО.

“Уже сделаны реальные шаги. Во-первых, для обеспечения прозрачного отбора руководителей предприятий создана и начинает работу комиссия по отбору кандидатов на занятие руководящих должностей на предприятиях. В нее входят представители Укроборонпрома, общественных организаций, а также стран-партнеров. Во-вторых, мы возвращаем закупки на Prozorro и уже имеем успешный кейс по централизованной закупке электроэнергии с экономией почти 50 млн грн. И в-третьих, мы обновляем политику управления имуществом предприятий ОПК”, – заявил Гендиректор АО “Украинская оборонная промышленность” Герман Сметанин.

Стратегия разработана с учетом требований законодательства Украины, в соответствии с Конвенцией ООН против коррупции, рекомендаций ОЭСР и политики НАТО по воспитанию добропорядочности и тому подобное. Кроме отчета НАПК, в ней также учтены предложения ОО “Вместе против коррупции” и неправительственной организации “StateWatch”.

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