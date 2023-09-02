Укроборонпром презентував Стратегію запобігання корупції
Київ • УНН
КИЇВ. 2 вересня. УНН. Укроборонпром презентував свою Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції на 2023—2024 роки. Документ сфокусований на двох основних напрямках: ефективному запобіганню та негайному реагуванню на наявні корупційні ризики, а також на побудові дієвої системи комплаєнсу, пише УНН з посиланням на НАЗК.
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Сьогодні презентовано Стратегію запобігання, виявлення та протидії корупції АТ «Українська оборонна промисловість» на 2023—2024 роки. До розробки долучилося НАЗК та представники експертних організацій.
Зазначається, що реалізація антикорупційної Стратегії сприятиме ефективній трансформації стратегічного вітчизняного виробника озброєння та військової техніки в сучасну компанію світового рівня відповідно до євроатлантичних стандартів.
АТ «Укроборонпром» стало першою державною компанією, яка на основі аналізу корупційних ризиків почала впроваджувати внутрішню політику прозорого управління майном.
“Відповідно до законодавства розробка такої Стратегії не є обов’язковою для підприємств Укроборонпрому, але його керівництво за підтримки Міністра з питань стратегічних галузей промисловості України вирішили зробити цей важливий крок на шляху до запровадження міжнародних стандартів корпоративного управління та розбудови доброчесності. Таким чином понад 100 підприємств Товариства працюватимуть в умовах нульової толерантності до корупції. Це саме ті системні інституційні реформи, які врешті змінять суспільну свідомість, зроблять галузь високопродуктивною та сприятимуть нашій перемозі над ворогом. НАЗК долучилося до розробки Стратегії і дякує за відкритість та плідну співпрацю”, – заявив Голова НАЗК Олександр Новіков.
Документ сфокусований на двох основних напрямках: ефективному запобіганню та негайному реагуванню на наявні корупційні ризики, а також на побудові дієвої системи комплаєнсу.
У цілому Стратегія передбачає:
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- формування довгострокової політики запобігання корупції;
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- підвищення ефективності та дієвості інституту уповноважених з питань запобігання корупції;
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- формування культури доброчесності та несприйняття корупції;
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- створення дієвої системи каналів повідомлень про прояви корупції;
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- забезпечення невідворотності відповідальності за корупцію;
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- побудова діалогу з зовнішніми зацікавленими сторонами.
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Реалізація цих завдань є частиною загальних зобов’язань України на шляху до НАТО.
“Вже зроблені реальні кроки. По-перше, для забезпечення прозорого відбору керівників підприємств створена та починає роботу комісія з відбору кандидатів на зайняття керівних посад на підприємствах. До неї входять представники Укроборонпрому, громадських організацій, а також країн-партнерів. По-друге, ми повертаємо закупівлі на Prozorro і вже маємо успішний кейс із централізованої закупівлі електроенергії з економією майже 50 млн грн. І по-третє, ми оновлюємо політику управління майном підприємств ОПК”, – заявив Гендиректор АТ “Українська оборонна промисловість” Герман Сметанін.
Стратегія розроблена з урахуванням вимог законодавства України, у відповідності до Конвенції ООН проти корупції, рекомендацій ОЕСР та політики НАТО з виховання доброчесності тощо. Крім звіту НАЗК, в ній також враховані пропозиції ГО “Разом проти корупції” та неурядової організації “StateWatch”.
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