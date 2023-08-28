Зеленський розповів, чи продавав "Укроборонпром" озброєння під час повномасштабної війни

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Зеленський прокоментував думку, що "Укроборонпром" "не впорався зі своїми завданнями": "Питання не в назві "Укроборонпром". Ця назва з історією і не дуже чистою. Тому і ставлення людей абсолютно справедливе, бо вони не знають, які там були рухи, зміни. "Укроборонпром" – це велика кількість підприємств, які 24 на 7 працювали під обстрілами. По-різному".

За словами президента, "в різні часи" "Укроборонпром" укладав різні контракти, зокрема продавали зброю за кордон, "особливо в азійські держави". Він додав, що на цьому було багато хабарництва. Водночас очільник держави підкреслив, що після початку повномасштабного вторгнення з України "нічого не виїхало".

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"Під час війни нічого не продавали. Навіть, якщо десь щось підписували, я давав по руках. Нічого не виїхало. А там, де щось раптом робили незаконні ланцюги, то там розбирались за законом, але жорстко. Це велика корупція, яка може вдарити по нашому оборонному комплексу.

З партнерами я мав дзвінки. Я просив, щоб вони нас вибачили за порушення контрактів, коли, наприклад, танки не доїжджали до партнерів, тому що вони нам були потрібні, хоча були терміни поставок тощо. Йшла велика робота", - сказав Зеленський.

Нагадаємо

Президент Володимир Зеленський заявив, що одним із перспективних напрямів розвитку України зараз і після нашої перемоги будуть виробництва, пов’язані з безпекою та безпековими технологіями.